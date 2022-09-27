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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю

Курс биткойна во вторник достиг максимального значения более чем за неделю
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Курс биткойна превышает $20 тыс. в ходе торгов во вторник, достигнув максимального значения более чем за неделю, однако не может пробить узкий торговый диапазон, обозначенный после резкого падения криптовалюты этим летом.

Цена биткойна по данным на 13:40 по московскому времени поднялась на 5,69% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила $20223.

Биткойн с середины июня колеблется в диапазоне между $18 тыс. и $25 тыс. после краха на рынке криптовалют, обесценившемся почти на $2 трлн с момента пика в ноябре прошлого года, пишет CNBC.

Снижение на рынке было вызвано повышением процентных ставок центробанками мира, нацеленным на борьбу с высокой инфляцией, и волной банкротств и долговых проблем, прокатившейся по компаниям в секторе криптовалют.

Криптоинвесторы следят за изменениями в монетарной политике, поскольку криптовалюты оказались тесно связаны с фондовым рынком США в этом году. Повышение процентных ставок оказало давление на индексы S&P 500 и Nasdaq, которое перенеслось на другие рисковые активы, включая криптовалюты.

В этот раз подъем на криптовалютном рынке, начавшийся в понедельник, расходится с динамикой фондового рынка. Американские акции в понедельник продолжили падать, а Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса.

Тем не менее фьючерсы на индексы США демонстрируют подъем во вторник, указывая на то, что акции могут начать отыгрывать снижение на настрое инвесторов к покупкам на падении.

Курс эфира (Ether) к 13:40 поднялся на 4,79%, до $1388,50. 15 сентября было активировано обновление программного обеспечения криптовалюты, получившее название The Merge. Обновление перевело блокчейн эфира на новый алгоритм, что должно резко снизить потребление электроэнергии при майнинге.

Биткойн США
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