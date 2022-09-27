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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Дочки" Credit Agricole выплатят более $1 млн из-за обвинений в нарушении санкций США

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дочерние компании французского банка Credit Agricole Group договорились выплатить свыше $1,12 млн для урегулирования претензий, касающихся предполагаемого нарушения американских санкций, сообщило управление Минaфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

В том числе швейцарская CA Indosuez Switzerland SA, дочерняя компания Credit Agricole Corporate and Investment Bank, согласна выплатить $720 258 за предполагаемое нарушение санкций в отношении Кубы, Ирана, Судана и Сирии, а также санкций, связанных с Крымом, говорится в сообщении.

CFM Indosuez Wealth, располагающаяся в Монако, выплатит $401 039за предполагаемое нарушение санкций в отношении Кубы, Ирана и Сирии.

Обе компании отвечали за реализацию политики по соблюдению правовых и этических норм своих материнских компаний, Credit Agricole SA и инвестиционного подразделения банка, однако допустили нарушения в период с 2011 по 2016 год, отметило OFAC.

Минфин США также подозревает, что обе компании помогали клиентам, находящимся в подпавших под санкции странах, управлять банковскими счетами и счетами ценных бумаг в долларах США и осуществлять долларовые операции через американскую финансовую систему.

OFAC Франция США Credit Agricole Иран Сирия Куба Судан Крым Минфин
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