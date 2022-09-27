Фьючерсы на индексы США резко растут, восстанавливаясь после недавнего снижения

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы активно повышаются во вторник после обвала индексов за предыдущие несколько сессий.

"Мы наблюдаем некоторое восстановление аппетита к риску во вторник после очень слабого начала недели", - написали стратеги Citigroup.

Накануне индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса, а Standard & Poor's 500 обновил минимум с декабря 2020 года на опасениях последствий для мировой экономики со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.

"Повышенная волатильность на валютных рынках усугубила и без того непростую ситуацию в большинстве классов активов", - отметил Ричард Хантер из Interactive Investors.

При этом руководство Федрезерва по-прежнему выступает с "ястребиными" заявлениями, не позволяя рынкам надеяться на замедление темпов повышения ставки.

В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что "нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалось высокой дольше, чем мы думали ранее". "Мы не можем избежать боли. Это очень болезненная ситуация", - добавила Местер, в этом году входящая в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Котировки акций Hertz Global Holdings поднимаются на 3% на предварительных торгах в США во вторник на новости, что сервис проката автомобилей подписал меморандум с британской энергетической компанией BP о развитии сети станций зарядки для электромобилей в Северной Америке.

Цена бумаг производителя чипов памяти Micron Technology растет на 1,9%, несмотря на то, что аналитики сразу нескольких инвесткомпаний ухудшили прогнозные котировки для акций компании.

Капитализация разработчика программного обеспечения Splunk Inc. увеличилась на 2%. Накануне вечером компания сообщила о планах финансового директора Джейсона Чайльда уйти в отставку в начале ноября.

Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:34 по Москве выросло на 1,11% и составило 29669 пунктов. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 повысилась к этому времени на 1,39%, до 3721 пункта. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь прибавил 1,63% и достиг 11501 пункта.