Brent подорожала до $86,17 за баррель

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост дорожают вечером во вторник на информации о приостановке добычи в Мексиканском заливе на фоне приближения урагана "Иэн".

К 18:42 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,11 (2,51%), до $86,17 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,78 (2,32%) - до $78,49 за баррель.

Национальный центр США по слежению за ураганами ожидает, что "Иэн" доберется до Флориды к середине этой недели. Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки.

Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тысяч баррелей в сутки.