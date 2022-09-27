Цена Brent скорректировалась до $84,7 за баррель после падения до минимумов с января

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник после падения накануне до минимумов с начала января.

Рынок корректируется благодаря паузе в укреплении доллара, хотя опасения в отношении перспектив спроса на нефть в условиях ослабления экономического роста в мире сохраняются, пишет Bloomberg.

Долларовый индекс ICE в понедельник обновил 20-летний максимум, а во вторник теряет 0,3%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени во вторник составляет $84,69 за баррель, что на $0,63 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $2,09 (2,4%), до $84,06 за баррель, минимума с 11 января.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,62 (0,71%), до $77,33 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов опустилась на $2,03 (2,6%), до $76,71 за баррель, минимума с 3 января.

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе в связи с набирающим силу ураганом "Ян". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Ян" доберется до Флориды к середине этой недели.

"Ураган вряд ли окажет серьезное влияние на операции нефтегазовых компаний в Мексиканском заливе, однако остается шанс, что он немного сместится на запад и причинит ущерб сектору", - отмечает президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч, слова которого приводит Market Watch.

Chevron Corp. накануне объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана.