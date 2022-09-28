Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Использование ФНБ в 2023 г. планируется в объеме 1,96 трлн, в 2024 г. - 0,64 трлн руб.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета РФ в 2023 году запланировано в объеме 1 трлн 961 млрд рублей по сравнению с 3 трлн 194 млрд руб. в 2022 году, следует из материалов, представленных комитетом Госдумы по бюджету.

В среду правительство внесло проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов в нижнюю палату парламента.

Использование средств ФНБ в 2024 году планируется в объеме 644 млрд руб. В 2025 году, после истечения переходного периода и полного возврата к действию бюджетного правила, направлять средства ФНБ на финансирование дефицита не планируется.

Ликвидные активы фонда на конец этого года должны составить 5,8 трлн руб., по итогам 2023 года - 2,9 трлн руб., 2024 г. - 1,75 трлн руб., 2025 г. - 1,64 трлн руб.

ФНБ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Липецкий "Моторинвест" начал серийный выпуск электромобилей под брендом Evolute

Индексация тарифов ЖКХ в РФ с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 п.п.

Индексация тарифов ЖКХ в РФ с 1 декабря может добавить годовой инфляции 0,5 п.п.

Проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг. направлен в Госдуму

Индекс МосБиржи превысил 2000 пунктов

Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за слабого спроса

Цена газа в Европе превысила $2000/тыс. куб. м на новых опасениях за украинский транзит

Цена газа в Европе превысила $2000/тыс. куб. м на новых опасениях за украинский транзит

VK продает игровое подразделение My.Games за $642 млн

VK продает игровое подразделение My.Games за $642 млн

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950 п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 1950 п по индексу МосБиржи в рамках коррекции

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });