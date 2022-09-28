Использование ФНБ в 2023 г. планируется в объеме 1,96 трлн, в 2024 г. - 0,64 трлн руб.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета РФ в 2023 году запланировано в объеме 1 трлн 961 млрд рублей по сравнению с 3 трлн 194 млрд руб. в 2022 году, следует из материалов, представленных комитетом Госдумы по бюджету.

В среду правительство внесло проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов в нижнюю палату парламента.

Использование средств ФНБ в 2024 году планируется в объеме 644 млрд руб. В 2025 году, после истечения переходного периода и полного возврата к действию бюджетного правила, направлять средства ФНБ на финансирование дефицита не планируется.

Ликвидные активы фонда на конец этого года должны составить 5,8 трлн руб., по итогам 2023 года - 2,9 трлн руб., 2024 г. - 1,75 трлн руб., 2025 г. - 1,64 трлн руб.