"Хевел" займется развитием солнечной энергетики на Сахалине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Хевел" планирует строить в Сахалинской области автономные гибридные энергетические установки (АГЭУ) с использованием возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и директор ООО "Хевел Энергосервис" (входит в ГК "Хевел") 28 сентября на полях форума "Нефть и газ Сахалина - 2022" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию солнечной энергетики.

Реализация проектов АГЭУ позволит обеспечить социально-экономическое развитие региона и улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, а также оптимизирует затраты на производство электроэнергии, особенно в изолированных энергорайонах Сахалинской области, отмечает пресс-служба.

Сейчас 94% выбросов СО2 в Сахалинской области приходится на объекты энергетики.

Ранее "Хевел" сообщал о планах внедрения гибридных солнечно-дизельных электростанций в ряде регионов Дальнего Востока. Автономные гибридные установки возводятся на территориях с децентрализованным электроснабжением. Для проектов в Якутии, Забайкалье и Магаданской области "Хевел" может получить финансовую поддержку от ВЭБа в объеме 1,9 млрд рублей при их общей стоимости в 4,9 млрд рублей.

"Хевел" построил уже семь автономных гибридных установок совокупной мощностью более 20 МВт в Забайкалье, Красноярском крае, в Туве и на Алтае, а также на Чукотке.

"Хевел" - крупнейшая энергокомпания в России, которая работает в сфере солнечной энергетики. ГК "Хевел" была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. Первая электростанция компании заработала в 2015 году.

В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, 54% принадлежит ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.