Затаив выдыхание: какими будут первые шаги России в низкоуглеродную экономику. Обзор

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия 1 сентября пройдет первый важный рубеж достижения углеродной нейтральности: даст старт сахалинскому эксперименту по ограничению выбросов парниковых газов и откроет реестр углеродных единиц. В преддверии этой вехи "Интерфакс" поговорил с основными участниками процесса о том, готова ли страна сделать первый решительный шаг в низкоуглеродную экономику.

Сахалин, на старт!

Углеродное регулирование как таковое начнется на Сахалине только в следующем году - после определения организаций-участников эксперимента и квот на выбросы. Что же тогда изменится для компаний острова с 1 сентября?

Первым делом министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области сформирует перечень региональных регулируемых организаций и передаст его на утверждение губернатору региона, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве. После согласования списка региональная программа эксперимента будет финализирована и вынесена на общественное обсуждение. Утвердить документ необходимо до 1 декабря 2022 года.

Первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, курирующий вопросы климатического регулирования, сообщил "Интерфаксу", что под эксперимент подпадет порядка 40 организаций. Это те компании, чья деятельность сопровождается выбросами парниковых газов в объеме 20 и более тысяч тонн CO2-эквивалента в год.

Эти юрлица уже по итогам 2022 года должны будут предоставить первую верифицированную отчетность о выбросах - в срок до 1 июля 2023 года. Именно на ее основе до 1 октября того же года будут определены индивидуальные квоты для эмитентов. Также будут учитываться цели региона по выходу на углеродную нейтральность и дополнительные сведения от компаний об уровне технологической готовности и налоговой эффективности. По словам Торосова, не оставят без внимания и изменение объемов производства на предприятиях - соответствующий коэффициент вписан в методику определения квот.

"Они (квоты - ИФ) устанавливаются однократно, но на каждый год эксперимента. Первая квота будет на 2024 год. Проверить выполнение можно будет в 2025 году, на основе углеродной отчётности компаний", - пояснил Торосов.

В случае превышения квоты регулируемая организация сможет либо докупить недостающие углеродные единицы (УЕ) от климатических проектов, либо заплатить в региональную казну по одной тысяче рублей за каждую сверхнормативную тонну СО2-эквивалента.

"Это единая ставка для всех подпадающих под квоты организаций на Сахалине и по отраслям она не дифференцируется", - подчеркнул первый замминистра. При этом он отметил, что в случае принятия решения о проведении эксперимента в ином регионе вопрос размера ставки платы для него будет обсуждаться отдельно.

Если же регулируемая организация, наоборот, не израсходует свою квоту полностью, на ее остаток будут выпускаться единицы выполнения квоты, которые можно будет зарегистрировать в реестре УЕ.

"Тестовый" реестр

Учет операций с УЕ - как от климатических проектов, так и от неизрасходованных квот - возложен на реестр углеродных единиц, оператором которого правительство РФ определило АО "Контур" (предполагаемое СП "Московской биржи" и Газпромбанка).

Генеральный директор "Контура" Оксана Гогунская подтвердила "Интерфаксу", что реестр начнет работу 1 сентября 2022 года. Речь идет о тестовой эксплуатации: согласно распоряжению правительства о концессии на создание информационной системы "Реестр углеродных единиц", "Контур" должен ввести реестр в промышленную эксплуатацию не позднее 1 июня 2023 года.

"Взаимодействие клиентов с реестром будет осуществляться через портал государственных услуг в личном кабинете пользователя", - добавила Гогунская.

Глава компании-оператора реестра не стала прогнозировать, когда будет зарегистрирован первый климатический проект, однако отметила, что предварительные заявки уже есть. В июне на сессии Петербургского международного экономического форума Гогунская сказала, что к оператору реестра обращаются инициаторы очень разных по объему эмиссии УЕ проектов - от 100 УЕ до 7,5 млн.

Особняком в теме регистрации климатических инициатив стоит вопрос учета проектов из Российского реестра углеродных единиц, созданного в 2006 году. На данный момент в нем зарегистрировано более 90 проектов - их трансфер федеральным законом "Об ограничении парниковых газов" не предусмотрен. Таким образом, инициаторы проектов из реестра-предшественника должны будут пройти все установленные новым законом процедуры верификации и регистрации в новом реестре, понести соответствующие затраты.

Оператор нового реестра уже определил тарифы на свои услуги, - они, по словам Гогунской, будут опубликованы на сайте www.carbonreg.ru до запуска реестра (на момент публикации тарифы на сайте реестра не представлены - ИФ).

Тарифы установлены в соответствии с утвержденным правительством РФ порядком, который определил рамки цен на отдельные услуги оператора. Так, открытие счета в реестре, как и регистрация климатического проекта, могут стоить не более 18 тыс. рублей, внесение записи о зачислении УЕ при их выпуске в обращение - не более 1% от стоимости УЕ (стоимость одной единицы - 2 тыс. руб. или средневзвешенная цена по данным 20 торговых дней в случае, если они обращаются на бирже). За любую из следующих операций - зачисление/списание УЕ со счета и т.п. - можно взимать не более пяти рублей за каждую единицу.

При этом, отмечает глава "Контура", плата за зачисление углеродных единиц при их регистрации дифференцирована в зависимости от категории климатического проекта и объёма выпускаемых УЕ. Так оператор решил поддержать производственников и поощрить инициаторов инвестиционно-емких проектов, предполагающих выпуск УЕ в результате модернизации оборудования.

Согласно упомянутому распоряжению правительства о концессии, ежегодно оператор реестра должен будет обеспечивать выпуск не менее 20 млн углеродных единиц, выполнение не менее 100 тыс. операций с ними, регистрацию не менее 400 климатических проектов и не менее 10 тыс. новых пользователей.

Сделки близко, но до рынка далеко

Собеседники "Интерфакса" сошлись во мнении, что первая сделка с углеродными единицами состоится, вероятнее всего, до конца текущего года.

"Законодательная основа для запуска добровольного углеродного рынка в России создана, торговля углеродными единицами становится официально возможной с 1 сентября 2022 года. Вероятно, уже в сентябре будет проведена первая сделка (...). Однако для полноценного запуска рынка этого вряд ли окажется достаточно", - отмечает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

По его словам, проекты ключевых документов, необходимых для организации биржевых торгов углеродными единицами, СПбМТСБ разработала и направила в Минэкономразвития, Банк России и администрацию Сахалинской области еще в апреле. Подготовку окончательных редакций биржевой документации сдерживает, в частности, отсутствие решений о том, как биржа будет взаимодействовать с реестром УЕ.

"В настоящее время СПбМТСБ ведет переговоры с АО "Контур", чтобы определить формат взаимодействия реестра и организатора торгов, необходимый для начала организованной торговли. Свои предложения мы направили в мае руководству компании "Контур", и сейчас идёт активное обсуждение. Пока мы не вышли на окончательные и согласованные решения", - сказал Рыбников.

Сейчас биржа работает над возможностью поэтапного запуска нескольких разных форматов торгов, включая и внебиржевые - в формате аукциона для нестандартизованных углеродных единиц климатических проектов. Предполагается, что в рамках таких торгов собственники климатических проектов смогут реализовывать сгенерированные УЕ крупным промышленным компаниям, стремящимся "озелененить" свою продукцию.

"В среднесрочной перспективе наша основная задача - запустить уже биржевые торги, которые проводятся регулярно, по утвержденным Банком России правилам, и, в нашем случае, еще предполагают клиринг (денежные расчеты между участниками на биржевой платформе), а также контроль исполнения сделок", - говорит Рыбников, отмечая, что только такой подход позволит рассчитать корректную рыночную цену УЕ и построить ценовые индикаторы.

Конечная цель биржи - запуск непрерывных торгов в рамках двустороннего аукциона (классические биржевые торги с заключением множества сделок в течение дня и возможностью перепродажи товара). Для этого необходима ликвидность, наличие большого числа продавцов и покупателей. Такой формат, по мнению главы биржи, возможен только после запуска в России регулируемого рынка - когда множество предприятий, осуществляющих выбросы парниковых газов, будут продавать и покупать друг у друга квоты, разрешающие им такую эмиссию.

По словам Рыбникова, спрос на УЕ может быть сформирован тремя основными способами. Первый - эволюционное развитие в естественной рыночной среде, что возможно при качественной реализации российских климатических проектов и их признании за рубежом. Второй путь повышения спроса - при законодательном установлении нормативов "заоффсечивания" продукции ("погашения" углеродного следа с помощью УЕ климатических проектов - ИФ). И третий механизм - это запуск регулируемого углеродного рынка, который в рамках пилотного Сахалинского проекта состоится в 2025 году, а в рамках всей страны - в более отдаленной, пока неясной перспективе.

При этом глава СПбМТСБ обращает внимание, что рынок может столкнуться с серьезными проблемами в случае, если власти не будут должным образом контролировать деятельность органов по валидации и верификации парниковых газов.

"Их разово аккредитует Росакредитация (на 31 августа в соответствующем реестре зарегистрировано 12 таких организаций - ИФ), однако жёсткий контроль за ними самими не прописан, серьезные наказания не предусмотрены. Более того, чётко не прописаны и методики, детальные критерии, по которым должны валидироваться климатические проекты разных типов. При таком сочетании законодательных пробелов валидаторам и верификатором выгодно и целесообразно валидировать все проекты, невзирая на их качество, с минимальным вниманием и затратами, иначе оператор климатического проекта просто уйдет к конкуренту", - отмечает глава биржи.

Также Рыбников видит серьезную проблему во взаимозаменяемости единиц выполнения квот на выбросы парниковых газов и единиц "добровольного рынка". На начальном этапе СПбМТСБ планирует разделить торги этими единицами, чтобы обеспечить рыночное формирование объективной стоимости как квот, так и отдельного вида оффсетов, например, из числа CCUS-проектов (улавливаниe, хранениe и использованиe CO2).

"На наш взгляд, и это подтверждается зарубежной практикой, углеродные единицы добровольных климатических проектов будут иметь очень разное качество, по-разному будут оцениваться рынком, и поэтому их нежелательно "смешивать" при продаже. Пока российское законодательство достаточно мягкое, степень стандартизации проектов очевидно будет невысока (...). Поэтому биржа, скорее всего, будет использовать собственные формализованные критерии для допуска к организованным торгам только качественных проектов", - объясняет глава СПбМТСБ.

Стратегия на месте, планы - вправо

Все вышеописанное так или иначе служит выполнению целей стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, которую правительство утвердило в конце 2021 года. Документ предполагает, что к 2050 году чистая эмиссия парниковых газов снизится на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. К 2060 году РФ намерена достичь углеродной нейтральности, сохраняя тенденции роста экономики на протяжении всего пути.

Санкции, введенные против России в связи с конфликтом на Украине, осложнили реализацию стратегии, однако, как в марте отмечал вице-премьер Александр Новак, "стратегически менять цели и задачи - нецелесообразно, потому что мы все равно будем двигаться в эту сторону, весь мир будет двигаться (...) в сторону экологичности, снижения выбросов, повышения энергоэффективности и т.д.".

Тем не менее, сроки по некоторым инициативам, вероятно, придется "двигать вправо". По крайней мере, утверждение одного из главных документов-спутников стратегии - плана ее реализации - уже затянулось. Изначально планировалось завершить доработку документа к марту. В июле в Российском союзе промышленников и предпринимателей сообщили "Интерфаксу" о том, что правительство поддержало предложение объединения перенести принятие плана на первое полугодие 2023 года.

"Сейчас мы занимаемся актуализацией плана реализации стратегии в связи с изменениями цепочек поставок, ограничениями доступа к технологиям, изменениями объемов добычи/потребления энергетических ресурсов. Работаем над снижением неопределенности и пытаемся ограничить негативное воздействие санкций на дальнейшее низкоуглеродное развитие России", - сообщил "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития Илья Торосов, не назвав потенциальные сроки утверждения документа.

По его словам, корректировки в первую очередь затронут аспекты, связанные с внедрением новейших низкоуглеродных инициатив - водородные проекты, технологии поглощения выбросов парниковых газов.