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"Т Плюс" и "Хевел" завершили консолидацию солнечных активов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" и "Хевел" завершили консолидацию активов в солнечной энергетике на базе компании "Фотон солюшн", сообщил журналистам гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Т Плюс" получила в объединенной компании 16,04%, сказал он.

В результате получилась крупнейшая в России и СНГ компания в сфере солнечной энергетики с портфелем активов порядка 1,6 ГВт, отметил Вагнер.

О том, что "Т Плюс" и "Хевел" ведут переговоры об объединении активов обеих компаний в сфере солнечной энергетики, "Интерфаксу" ранее говорил источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника, целью объединения активов является операционная и финансовая синергия. Сделка проходит согласования и разрешительные процедуры.

"Т Плюс" уже реализовала проекты солнечной энергетики на четырех площадках общей мощностью 190 МВт. До 2022 года планируется ввод еще 25 МВт.

"Хевел" с 2014 года построила 711,5 МВт сетевой солнечной генерации в различных регионах России и в Казахстане. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Казахстане - 238 МВт.

"Т Плюс" и "Хевел" объединяет один акционер – структуры "Реновы" Виктора Вексельберга. В состав "Т Плюс" объединены электрогенерирующие, газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. Компания была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы". В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, еще 54% принадлежат ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.

Т Плюс Хевел Фотон солюшн

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