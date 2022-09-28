Минфин РФ не исключил покупку "дружественной" валюты уже в этом году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не исключает, что покупка "дружественной" валюты на рынке может начаться уже в текущем году. В этом случае для расчета нефтегазовых сверхдоходов будет использоваться цена отсечения, изначально заложенная в бюджет-2022, еще до того, как действие бюджетного правила было приостановлено после введения жестких антироссийских санкций, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Здесь никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок", - сказал он.

Сейчас, по словам министра, готовится необходимая нормативная база. Возвращаться к покупке валют недружественных стран, которые для России в связи с введением санкций стали токсичными, Минфин не будет, речь идет только про "дружественные валюты".

"Какая валюта "дружественная"? Очевидно, что сегодня это юань", - сказал Силуанов.

Хранение в рублях не решает актуальную в нынешних условиях задачу воздействия на валютный курс, констатировал министр.

"Можем и в рублях хранить, но не будет влияния на курсовые соотношения. Нам, конечно, очень крепкий курс (рубля - ИФ), как и экспортёрам, не очень желателен. Но тоже понимаем, что какие-то резкие колебания нам не нужны. Поэтому бюджетное правило было хорошим инструментом и для сглаживания курса, для прогнозируемости и бюджетных доходов, и для доходов наших экспортеров", - сказал глава Минфина.

"Наше мнение: будем покупать дружественную валюту, влияя на общую динамику курса", - добавил он.

По словам Силуанова, если покупки начнутся в текущем году, Минфин использует для подсчетов сверхдоходов бюджета в рамках правила базовую цену, которая заложена в бюджет-2022.

"Если мы решимся выходить с покупками (в 2022 году - ИФ), то будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила. А именно, цена отсечения $44,2 за баррель, все что выше, можем направлять в ФНБ. Вопрос, все ли направлять на покупку тех же самых юаней или что-то оставлять в рублях - это будет решать ЦБ, наш агент. Мы будем, если восстановим бюджетное правило текущего года, отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ, как и раньше, будет самостоятельно принимать решение - выходить на рынок, не выходить на рынок", - отметил министр.

В следующем году, "если конъюнктура будет такая, что мы увидим дополнительные нефтегазовые поступления, мы будем - во всяком случае, сейчас готовим всю нормативку, - как и прежде, участвовать на валютном рынке", сказал Силуанов. Базовые нефтегазовые доходы в проекте бюджета, который в среду внесен в Госдуму, посчитаны исходя не из "отсечки" по цене на нефть, а исходя из номинального объема нефтегазовых доходов - 8 трлн рублей на протяжении трёх лет с последующей индексацией после 2025 года: "все, что будет выше - в "кубышку".

Оценка поступлений на 2023 год базируется на прогнозной цене в $62-63/баррель.

В этом году ФНБ пока не задействован для финансирования расходов - для этого хватает имеющейся ликвидности, "но в декабре потребуется", сказал министр. В целом планируется потратить из ФНБ порядка 3 трлн руб. в этом году, напомнил он.