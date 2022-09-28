Brent подорожала $88,19 за баррель на данных о сокращении запасов в США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к уверенному росту после снижения утром на фоне данных о неожиданном уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.

К 17:57 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,92 (2,23%), до $88,19 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,39 (3,04%), до $80,89 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 215 тысяч баррелей - до 430,56 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей и составили 212,19 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

Инвесторы обеспокоены потенциальным снижением спроса на нефть из-за рисков глобальной экономической рецессии на фоне подъема процентных ставок центробанками мира. Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для нефтяных цен на следующий год до $108 за баррель со $125 за баррель ранее.

Трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана "Иэн".

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.