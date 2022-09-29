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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Brent подешевела до $88,93 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти изменяются разнонаправленно в пятницу, трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть и вероятность сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании.

"То, что мы видим на рынке в последние дни, - это отражение макроэкономической ситуации при отсутствии реально прогнозируемых изменений как динамики спроса, так и предложения, - сказал Bloomberg сооснователь Again Capital Джон Килдафф. - Сейчас все определяет настрой рынка в отношении того, что будут делать центробанки, чтобы сдержать инфляцию".

Быстрое ужесточение политики крупнейшими мировыми ЦБ способствует замедлению экономического роста, что, как ожидается, также ослабит спрос на нефть.

К 18:25 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,44%), до $88,93 за баррель. Срок биржевого обращения ноябрьских контрактов истекает с завершением торгов в пятницу. Более активно торгуемые декабрьские контракты на Brent подешевели на $0,25 (0,28%), до $87,8 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,09 (0,11%), до $82,24 за баррель.

Внимание рынка постепенно фокусируется на приближающемся заседании ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Bloomberg сообщил со ссылкой на источники в официальных кругах государств ОПЕК+, что страны уже начали обсуждать снижение добычи, но темпы сокращения еще не согласованы.

Brent WTI ОПЕК
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