Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Запасы нефти в США снизились за неделю на 215 тысяч баррелей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 215 тысяч баррелей - до 430,56 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей и составили 212,19 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Минфин РФ не исключил покупку "дружественной" валюты уже в этом году

Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Акциз на сахаросодержащие напитки может составить 7 руб. за литр

Решетников ждет, что РФ будет постоянно сталкиваться с давлением на рубль

Аналитики прогнозируют минимум $45 млрд ущерба экономике США от урагана "Иэн"

Apple объяснила удаление приложений VK из AppStore наличием подсанкционных акционеров

Apple объяснила удаление приложений VK из AppStore наличием подсанкционных акционеров

Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });