Запасы нефти в США снизились за неделю на 215 тысяч баррелей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 215 тысяч баррелей - до 430,56 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей и составили 212,19 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,89 млн баррелей, до 114,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 500 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.