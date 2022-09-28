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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Росстат сообщил о росте производства золота в августе на 7,9%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 7,9%, сообщил Росстат.

По сравнению с июлем текущего года показатель вырос на 10%.

В общей сложности по итогам 8 месяцев года объем производства золота оказался на 1,9% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.

Росстат
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