Золото подешевело до минимума за 2,5 года на фоне роста доллара

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года на фоне роста курса доллара США до рекорда за последние 20 лет и доходности десятилетних гособлигаций до максимума с 2010 года, сообщает MarketWatch.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в понедельник снизились на 0,5% - до $1647 за унцию.

Серебро с поставкой в декабре потеряло в цене 1,2% и стоило $18,68 за унцию, что является самым низким уровнем за две недели.

"Растущая доходность гособлигаций и стремительный рост долларового индекса являются основными медвежьими факторами, которые подталкивают рынки драгоценных металлов к снижению", - полагает старший аналитик Kitco Джим Вайкофф.

Цена контрактов на платину с поставкой в октябре уменьшилась на 1,5% и составила $845 за унцию, на палладий с поставкой в декабре - на 0,8%, до $2054 за унцию.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник вырос на 0,1%.

Доходность десятилетних госбумаг поднялась до 3,771% годовых по сравнению с 3,688% на закрытие рынка в пятницу.