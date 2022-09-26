Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Золото подешевело до минимума за 2,5 года на фоне роста доллара

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото опустились до минимума почти за 2,5 года на фоне роста курса доллара США до рекорда за последние 20 лет и доходности десятилетних гособлигаций до максимума с 2010 года, сообщает MarketWatch.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов в понедельник снизились на 0,5% - до $1647 за унцию.

Серебро с поставкой в декабре потеряло в цене 1,2% и стоило $18,68 за унцию, что является самым низким уровнем за две недели.

"Растущая доходность гособлигаций и стремительный рост долларового индекса являются основными медвежьими факторами, которые подталкивают рынки драгоценных металлов к снижению", - полагает старший аналитик Kitco Джим Вайкофф.

Цена контрактов на платину с поставкой в октябре уменьшилась на 1,5% и составила $845 за унцию, на палладий с поставкой в декабре - на 0,8%, до $2054 за унцию.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, в понедельник вырос на 0,1%.

Доходность десятилетних госбумаг поднялась до 3,771% годовых по сравнению с 3,688% на закрытие рынка в пятницу.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 году

Продажи электромобилей в мире могут достичь рекорда в 2022 году

Индекс МосБиржи упал ниже 1900 пунктов

"Соллерс Авто" обсуждает с Mazda прекращение СП в России

ОЭСР существенно улучшила прогноз для ВВП РФ на 2022 год

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Индекс МосБиржи опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,3-3,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2,3-3,7%

Объем торгов газом на СПбМТСБ на октябрь обновил максимум за последний год

Нефть продолжает дешеветь после падения до январских минимумов

СМИ сообщили о планах Mazda свернуть производство в РФ вслед за Toyota

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });