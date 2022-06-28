Эффект от налогового маневра для радиоэлектроники ожидается на уровне 15-16 млрд руб. в год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Налоговый маневр для российских производителей и разработчиков радиоэлектронной продукции может принести отрасли дополнительно 15-16 млрд рублей в год, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Это очень значимая мера. По нашим подсчетам, она позволит оставить в отрасли в год где-то порядка 15-16 млрд рублей, что, на наш взгляд, будет серьёзным стимулом для развития", - сказал Шпак во вторник на конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости".

Замминистра напомнил, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс уже прошли второе чтение в Госдуме.

В апреле Шпак сообщал "Интерфаксу", что налоговые льготы планируется распространить на предприятия радиоэлектронной промышленности: снизить страховые взносы до 7,6%, а налог на прибыль - до 3%.

С 1 января 2021 года аналогичные налоговые льготы действуют для IT-компаний.