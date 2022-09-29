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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

"СПБ биржа" будет взимать с инвесторов гербовый сбор при сделках с гонконгскими акциями

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" после 1 октября будет взимать с инвесторов гербовый сбор при заключении каждой сделки с ценными бумагами, имеющими листинг на Гонконгской бирже, сообщили "Интерфаксу" на бирже.

Инвесторы начали совершать через "СПБ биржу" операции с 12 гонконгскими акциями в середине июля. При этом "СПБ Клиринг", дочерняя клиринговая компания "СПБ биржи", взяла на себя до 30 сентября обязанность по оплате в налоговые органы Гонконга гербового сбора в размере 0,13% от суммы каждой сделки.

В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года - до 200, в течение 2023 года - до 1000.

По данным биржи, стоимостной объем сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами в августе утроился по сравнению с июлем, когда участники торгов "СПБ биржи" начали предоставлять своим клиентам-инвесторам доступ к биржевым торгам ценными бумагами с листингом в Гонконге, он достиг 0,47 млрд гонконгских долларов.

СПБ биржа Гонконг СПБ Клиринг
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