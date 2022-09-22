"СПБ биржа" подтвердила планы расширения списка гонконгских акций

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" подтвердила планы расширения числа акций с листингом на Гонконгской бирже, допущенных к торгам на российской площадке.

Торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже были запущены на "СПБ бирже" в конце июня. В настоящее время доступно 12 таких ценных бумаг.

Как сообщил на банковском форуме глава биржи Роман Горюнов, пока проходит стадия адаптации профучастников к новому инструменту. "Торговля в Гонконге достаточно сильно отличается от торговли в Европе и Америке", - отметил он.

"Мы движемся в этом направлении, до конца года хотим порядка 200 бумаг, которые залистингованы в Гонконге, запустить", - сказал Горюнов, добавив, что биржа готова изучать и другие юрисдикции.