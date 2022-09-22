Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"СПБ биржа" подтвердила планы расширения списка гонконгских акций

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" подтвердила планы расширения числа акций с листингом на Гонконгской бирже, допущенных к торгам на российской площадке.

Торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже были запущены на "СПБ бирже" в конце июня. В настоящее время доступно 12 таких ценных бумаг.

Как сообщил на банковском форуме глава биржи Роман Горюнов, пока проходит стадия адаптации профучастников к новому инструменту. "Торговля в Гонконге достаточно сильно отличается от торговли в Европе и Америке", - отметил он.

"Мы движемся в этом направлении, до конца года хотим порядка 200 бумаг, которые залистингованы в Гонконге, запустить", - сказал Горюнов, добавив, что биржа готова изучать и другие юрисдикции.

СПБ биржа Роман Горюнов Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проект бюджета на трехлетку предусматривает рост пошлин на трубный газ

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

Минфин одобрил идею обмена замороженных в России иностранных активов

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор

Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор

Квартиры в Москве сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной

Квартиры в Москве сдаются в аренду на 33% быстрее, чем весной

Банки РФ с 2023 г. могут возобновить публикацию баланса, отчетов о прибыли и убытках

Банки РФ с 2023 г. могут возобновить публикацию баланса, отчетов о прибыли и убытках

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-1%

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год

Акции Polymetal подешевели на 6% на отмене финальных дивидендов за 2021 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });