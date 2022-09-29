Ставки по ипотеке в США выросли до максимальных за 15 лет 6,7%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ставки по ипотечным кредитам в США продолжили подъем шестую неделю подряд и достигли максимума более чем за 15 лет - с июля 2007 года, сообщает The Wall Street Journal.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, поднялась до 6,7% по сравнению с 6,29% годовых неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это более чем вдвое превышает показатель на ту же дату прошлого года (3,01%).

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,96% годовых против 5,44% неделей ранее и 2,15% годовых год назад. Ставка пятилетних кредитов повысилась до 5,3% годовых с 4,97% неделей ранее, в то время как год назад она составляла 2,43%.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем.

Доходность 10-летних US Treasuries 29 сентября находится в районе 3,754% годовых по сравнению с 3,715% неделей ранее. При этом в среду она ненадолго поднималась до 4% годовых - самой высокой отметки более чем за десятилетие.

На прошлой неделе ФРС повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Исходя из текущей ставки 30-летней ипотеки при покупке дома за $500 тысяч с первоначальным взносом 20% от его стоимости заемщики должны выплатить банку проценты на сумму $529 тысяч по сравнению с $208 тысячами. год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.