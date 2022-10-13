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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Стоимость ипотеки в США подскочила до максимума за 20 лет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на неделе, завершившейся 13 октября, и обновили максимум более чем за 20 лет, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась на 26 базисных пунктов и составила 6,92%. Это рекордное значение с апреля 2002 года.

За последний год 30-летняя ипотека подорожала более чем в два раза - год назад ставка составляла 3,05%.

"Ставки продолжили свой рекордный рост на этой неделе, - отметил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Последующие несколько месяцев, безусловно, будут важными для экономики в целом и для рынка жилья в частности".

По мнению экономиста, сейчас в американской экономике наблюдается необычная ситуация, поскольку рынок труда по-прежнему силен и зарплаты в стране растут, в то время как высокая инфляция и опасения рецессии существенно снижают спрос на жилье.

Средняя ставка по кредитам сроком на 15 лет увеличилась на 19 б.п., до 6,09%, а пятилетние кредиты на этой неделе выдавались в среднем под 5,81% (плюс 45 б.п. за неделю).

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находится в районе 4% годовых, подскочив на 10 базисных пунктов после публикации данных о более сильном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в сентябре.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

США Freddie Mac ФРС US Treasuries Сэм Хатер
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