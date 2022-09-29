НКЦ увеличил штрафы за неисполнение обязательств по свопам в долларах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Национальный клиринговый центр" с 29 сентября повысил штрафную ставку, используемую при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств, и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств в долларах США до 10% с 4%, сообщает сайт "Московской биржи".

НКЦ в начале марта в условиях высокой волатильности на валютном рынке повышал ставку сделок по доллару до 40% и краткосрочно на полдня 3 марта - до 200%. С 18 марта размер штрафной ставки оставался на уровне 4%.

Этот параметр используется для урегулирования случаев неисполнения обязательств участниками клиринга. В условиях высокой волатильности на рынке участникам становится выгоднее перенести позицию на следующий день, чем исполнить свои обязательства перед НКЦ в срок. Повышение штрафной ставки позволяет НКЦ полностью и своевременно исполнять свои обязательства перед участниками рынка по расчетам.