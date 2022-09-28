В рамках черноморской зерновой инициативы экспортировано более 5 млн тонн украинского зерна

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Из украинских портов во вторник вышли девять судов с более 300 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ информирует, что девять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 344 643 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогрузы Maran Excellence (66 тыс. тонн ячменя, 32,6 тыс. тонн пшеницы, 16 тыс. тонн кукурузы) и Chios Sunrise (42,6 тыс. тонн кукурузы и 11 тыс. тонн пшеницы) отправились в Испанию, суда Sara (8 тыс. тонн соевых бобов) и Nimet Torlak (17 325 тонн пшеницы) - в Турцию, пояснили в ООН.

Судно Nazenin доставит во Францию 30 350 тонн рапса, Peace M - в Румынию 24 718 тонн кукурузы, Leader M - в Болгарию 8,8 тыс. тонн гранул из шелухи подсолнуха.

Кроме того, сухогруз Irene Madias перевозит 60 тыс. тонн кукурузы в Республику Корея, судно Nord Vind - 27 250 тонн пшеницы в Тунис.

"По состоянию на 27 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 250 578 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 476 судов - 245 на прибытие в украинские порты и 231 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.