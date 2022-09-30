Япония потратила почти $20 млрд на поддержку иены в сентябре

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Японии направили на поддержку курса нацвалюты 2,84 трлн иен ($19,65 млрд) с начала месяца по 28 сентября, пишет Dow Jones со ссылкой на документы японского Минфина.

Правительство Японии провело валютные интервенции 22 сентября впервые за 24 года. В тот день курс доллара к иене поднимался до 145,90 иены за $1, а после новости о вмешательстве правительства на короткое время падал до 140,35/$1.

"Валютные интервенции использовались в качестве средства борьбы с чрезмерными колебаниями рынка, и я считаю, что их проведение было целесообразным", - ранее отметил глава ЦБ Японии Харухико Курода.

Курс американской валюты к иене стабилен в ходе торгов в пятницу и составляет 144,48 иены.

С начала года доллар укрепился к иене на четверть на фоне разнонаправленной денежно-кредитной политики Банка Японии и Федеральной резервной системы: пока Федрезерв активно повышает ставки, японский ЦБ по-прежнему придерживается ультрамягкого курса ДКП.