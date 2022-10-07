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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Валютные резервы Японии сократились на 4,2% после интервенций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Валютные резервы Японии на конец сентября составляли $1,238 трлн, сократившись за месяц на 4,2%, сообщил Минфин страны.

Это обусловлено тем, что правительство страны впервые за 24 года провело интервенции на валютном рынке для поддержания курса иены. В прошлом месяце на эти цели была направлена рекордная сумма в 2,8 трлн иен ($19,3 млрд).

Объем депозитов Японии на счетах в центральных банках других стран уменьшился до $135,514 млрд по сравнению со $135,535 млрд на конец августа, объем иностранных ценных бумаг - до $985 млрд с $1,04 трлн.

Запасы золота в стоимостном выражении в сентябре уменьшились до $45,47 млн против $46,67 млн месяцем ранее.

В сентябре прошлого года общий объем валютных резервов страны составлял $1,409 трлн.

Япония Минфин
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