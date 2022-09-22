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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены

Япония впервые с 1998 г. провела интервенции на валютном рынке для поддержки иены
Фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Японии провели интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать иену, подешевевшую более чем на 20% в паре с долларом США с начала текущего года, сообщает агентство Bloomberg.

Курс доллара к иене, поднимавшийся в ходе сессии выше психологически важной отметки в 145 иен, опустился ниже 141 иены. По данным на 12:20 по московскому времени, курс составляет 142,48 иены/$1.

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда подтвердил журналистам, что проводятся интервенции на валютном рынке. По его словам, правительство "приняло решительные меры, чтобы остановить нежелательное ослабление иены".

"В лучшем случае эти действия позволят замедлить темпы ослабления иены, - говорит аналитик по валютному рынку Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вонг. - Лишь этот шаг не изменит устойчивый тренд, если Банк Японии не скорректирует денежно-кредитную политику".

Японский Центробанк в четверг сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания, что ЦБ не планирует ужесточать политику и готов к ее дальнейшему смягчению, если это потребуется.

Япония очень редко прибегает к интервенциям на валютном рынке с целью поддержки иены. В последний раз это происходило в период азиатского финансового кризиса в 1998 году, когда курс японской нацвалюты был близок к 146 иенам/$1.

В 2011 году интервенции проводились с целью ослабления иены, которая укрепилась до 130 иен/$1.

Япония
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