Размещение на горнолыжных курортах России подорожало на 10%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В России на 10% растут цены на горнолыжные курорты в связи с ростом спроса на них, сообщил на пресс-конференции и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский и спрогнозировал дальнейший рост цен.

"Вслед за ростом спроса можно ожидать роста цен. Хочу призвать туристов позаботиться о бронировании заранее", - заявил он.

Он добавил, что предпочтения россиян по внутрироссийским направлениям зависят от наличия качественного номерного фонда. По его словам, к таковому относится лишь 10% от имеющегося. Что касается географии, то на первом месте по популярности Уманский назвал Краснодарский край, на втором - Крым, за ними идут Кавказские Минеральные Воды, Москва, Подмосковье, Петербург, Казань.