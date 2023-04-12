Подорожание туров и авиабилетов пока не привело к снижению спроса на зарубежный туризм

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на туры и авиабилеты за рубеж из-за резкого ослабления курса рубля в последние месяцы, вопреки ожиданиям экспертов, пока не привел к падению спроса, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Цена авиабилетов за рубеж всегда зависела от валютного курса, но раньше он менялся раз в неделю, а сейчас ежедневно. За последний квартал курс вырос на 30%, а если брать два последних квартала, то на 40%. Соответственно, пришлось корректировать и цену авиабилетов. Работают несколько факторов. В прошлом году евро стоил 60 рублей или чуть более, а сейчас свыше 90 рублей, плюс подорожание авиакеросина, ограниченное количество рейсов, инфляционная составляющая", - сказал он.

К этим ценам, по словам эксперта, надо прибавить еще траты на размещение в отелях, тоже в валюте, так что подорожание зарубежных поездок получается вполне ощутимое.

"Тем не менее, продажи зарубежных туров на майские праздники идут хорошо. Сказывается и расширение географии поездок, и некоторое чувство определенности у туристов. Падение рубля мы пока на спросе не ощутили. Но если курс продолжит расти, это может начать негативно влиять на спрос и поведение туристов", - добавил Горин.

Он отметил, что география зарубежных путешествий россиян сейчас заметно шире, чем год назад.

"Из 69 стран для россиян сейчас открыто 35, среди которых все больше - с прямым авиасообщением. Например, начались рейсы в Тунис, на очереди - Марокко. Гораздо больше российских самолетов, чем в прошлом году, могут летать за рубеж. Таких бортов насчитывается уже 200. Одновременно заметно увеличилось число иностранных перевозчиков", - пояснил Горин.

Эксперт РСТ, гендиректор туроператора "Пантеон" Анатолий Гаркушин также рассказал, что на всех направлениях, которые предлагает компания - Мальдивы, Шри-Ланка, Турция, Эмираты, Сейшелы - туры на майские праздники распроданы. Какой будет ситуация со спросом дальше, по его словам, пока неясно.

В РСТ также отмечают, что влияние роста цен из-за ослабления рубля на спрос незаметно в сегменте дорогих туров, но темпы бронирования экономичных путешествий замедлились.

Горин советует туристам, планирующим зарубежные путешествия, не откладывать покупку туров.

"Если вы уверены в своих планах, надо брать авиабилеты сразу же по их появлении в продаже, а они выставляются за 11 месяцев до вылета. Те, кто покупал билеты и туры по 66 рублей за доллар, сейчас могут только порадоваться. Важно помнить не только о волатильности рубля, но и динамическом ценообразовании", - сказал эксперт.