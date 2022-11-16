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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Micron ухудшила прогноз по производству микросхем

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Производитель микросхем Micron Technology Inc. ухудшил прогноз по выпуску продукции, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.

В компании ожидают, что производство чипов DRAM и NAND в текущем финансовом квартале будет примерно на 20% ниже по сравнению с четвертым кварталом 2022 финансового года, завершившимся 1 сентября.

Компания считает, что спрос на чипы DRAM упадет в 2023 фингоду, а спрос на NAND вырастет на однозначное число в процентном выражении.

Micron также планирует продолжать сокращать капзатраты, включая расходы на оборудование и заводы.

Акции компании к 18:19 по Москве среды дешевели на 5,7%. С начала года капитализация Micron рухнула на 36,1%.

США Micron
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