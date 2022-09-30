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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Банки в России в январе-августе увеличили портфель ипотечных кредитов на 8,3%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-августе 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 997,2 млрд рублей, или на 8,3%, до 13 трлн 20,4 млрд рублей, против роста на 1 трлн 728 млрд рублей, или на 18,2%, за аналогичный период 2021 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Совокупный портфель ипотечных кредитов в августе увеличился на 107,4 млрд рублей, или на 0,8%, после роста в июле на 170,5 млрд рублей и июне - на 80,8 млрд рублей.

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Банки в августе предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 457,7 млрд рублей, что на 34,0% больше по сравнению с июлем (341,6 млрд рублей) и на 4,3% больше по сравнению с августом 2021 года (439,0 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в августе кредитов увеличилось по сравнению с июлем на 33,1%, до 121,9 тыс. с 91,6 тыс., по сравнению с августом прошлого года - снизилось на 19,2% со 150,8 тыс.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных банками в январе-августе 2022 года, составил 2 трлн 679,1 млрд рублей, что на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (3 трлн 565,8 млрд рублей).

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Количество предоставленных в первые восемь месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-августом прошлого года на 38,8% (758,3 тыс. против 1 млн 239 тыс.).

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в августе осталась на том же уровне, что и в июле - 6,67%, рекордно низкой она была в мае - 6,17%.

Средний размер одного рублевого ипотечного кредита в августе составил 3,729 млн рублей, что на 0,7% больше, чем в июле.

Годовые темпы роста этого показателя к 1 сентября снизились до 29% после 30,4% на 1 августа.

Средневзвешенный срок одного кредита в августе увеличился на три месяца, до 277,8 месяца, то есть до 23 лет и почти 2 месяцев, что стало новым абсолютным максимумом этого показателя.

За год средний срок кредита увеличился на 33,2 месяца с 244,6 месяца в августе 2021 года, или на 13,6%.

ЦБ РФ
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