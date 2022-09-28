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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, согласно которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации, сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы. При этом в случае его гибели или получения инвалидности I группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи.

Документ (№199777-8) был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в конце прошлой недели и существенно доработан.

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Согласно принятому закону, на предоставление кредитных каникул могут претендовать три категории граждан. Первая - лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные на военную службу по мобилизации. Вторая группа - лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту или служащие в войсках национальной гвардии при условии их участия в специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. Третья группа - добровольцы. "Лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ", - говорится в законе.

Каникулы распространяются на кредитные договора, взятые до дня призыва, также кредитные каникулы распространяются на членов семей военнослужащих.

Согласно закону, указанные категории граждан вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г., обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.

Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определит заемщик, но он не должен превышать срок военной службы мобилизованного (срок участия в СВО для войск нацгвардии) плюс 30 дней. Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 г.

Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение десяти дней.

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В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (за исключением ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.

Списание кредита

"В случае гибели военнослужащего, если он погиб при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, а также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством РФ, обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются", - говорится в законе. Кредитные обязательства также будут прекращены для членов их семей.

Накануне при обсуждении документа в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных граждан возьмут на себя банки РФ, а не государство. "Что касается бюджетной строчки - не предполагается. Предполагается, что это будет делаться за счет банков", - сказал он.

Госдума
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