ЦБ РФ увидел проблему в недооценке рисков ипотеки под 0%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России видит проблему в недооценке рисков ипотечного кредитования под 0%, готовит доклад на эту тему, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Ипотека под 0% - тоже такая очень популярная тема. С одной стороны так выглядит, как будто бы она очень выгодна для всех. Для заемщика - потому что ставка нулевая и человек платит меньше ежемесячно. Для застройщика это выгодно, потому что застройщики могут больше реализовать свои квартиры, при этом не показывая снижение цены... Для банков вроде бы тоже плюсы, потому что банки сразу получают комиссию, которую он может сразу куда-то инвестировать, вложить дальше в своё развитие. Но при этом мы понимаем, что эта как бы выгода на самом деле может нести риски, потому что все стороны этой схемы могут свои риски недоучитывать", - сказала Данилова, выступая на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2023".

"Для заемщиков ситуация плохая, если он захочет что-то сделать с этой квартирой. В течение ближайших лет после получения кредита он не сможет ее продать, потому что стоимость на 30% меньше рыночной. То есть получится, что он просто потеряет свой первоначальный взнос. Если не дай бог человек попадёт в дефолт, то он ещё и окажется должен банку", - отметила она.

По словам Даниловой, со стороны банков имеет место недооценка риска: по статистике некоторых кредитных организаций ипотечные кредиты выплачиваются за 7-10 лет, и банки рассчитывают, что ипотека под 0% тоже будет погашена быстро. Но люди будут платить по таким кредитам все 25 лет, потому что нет смысла быстрее погашать кредит с околонулевой ставкой, указала директор департамента финансовой стабильности ЦБ.

"Нам кажется, что этот риск недоучитывается банками. И если честно считать комиссию, включать все правильно, то она должна была бы быть больше 30%. По факту мы видим, что это не всегда так. Иногда банки демпингуют, соглашаются на 15-20%, поэтому они тем самым себя ставят под риск в случае, если их предположение окажется неверным. И на большом горизонте это, действительно, проблема. То есть они могут терпеть убытки в течение длительного срока", - отметила она.

Для застройщиков в таком случае на время увеличивается долговая нагрузка, потому что средства находятся на счетах эскроу и не могут быть переданы сразу же, отметила Данилова.

"Мы думаем над возможными мерами. Естественно, будем обсуждать с рынком эту ситуацию. Есть вероятность, что, конечно, банки сами, возможно, будут ее сворачивать, возможно, не будут. В любом случае, этот разговор мы планируем скоро начать, готовим доклад на эту тему", - подчеркнула она.

Проблема маркетинговых ставок по ипотеке

На проблему маркетинговых ставок по ипотеке ЦБ обратил внимание в сентябре. Регулятор отмечал, что все больше кредитов выдается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. Это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%, но в реальности заемщик покупает квартиру с переплатой до 30%, которая включается в тело кредита.

"Сейчас многие, может быть, видят: есть, действительно, очень низкие ставки, даже близкие к нулю - так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости, потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится единоразово какой-то компенсацией с банком", - говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"И мы сейчас будем принимать меры, потому что это во многом введение в заблуждение заемщиков", - подчеркнула глава ЦБ.