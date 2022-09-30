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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

ЦБ отложит наказание за оценку кредитных рисков по "старой" отчетности заемщиков

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России до 31 декабря 2022 года не будет применять меры к банкам, которые для оценки кредитного риска используют "старую" отчетность контрагентов, следует из информационного письма на сайте регулятора. Письмо подписал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Это послабление действовало до 30 сентября и было связано с тем, что финансовые организации и компании из-за риска санкций с февраля этого года перестали публиковать актуальную отчетность. Опубликованное в пятницу письмо продлевает действие послабления еще на квартал.

ЦБ по-прежнему не будет применять меры к банкам, использующим данные отчетности, составленной кредитной организацией-контрагентом не ранее чем за 30 ноября 2021 года и юридическим лицом не ранее чем за 30 июня 2021 года в целях оценки:

- кредитного риска по требованиям (условным обязательствам кредитного характера, ПФИ) к таким контрагентам и эмитентам;

- качества обеспечения, предоставленного и/или выпущенного указанными контрагентами и эмитентами.

При этом ЦБ рекомендовал банкам учитывать наличие актуальной информации о финансовом положении таких контрагентов, в том числе об отсутствии признаков дефолта, банкротства и иной негативной информации об их финансовом состоянии и платежеспособности.

Банк России Дмитрий Тулин
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