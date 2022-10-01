СМИ сообщили о работе Eni над возобновлением поставок газа от "Газпрома"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Итальянская компания Eni заявляет, что находится в контакте с "Газпромом", чтобы попытаться возобновить приостановленные ранее в субботу поставки российского газа, пишет в субботу газета "Соле 24 Oре".

Издание сообщает со ссылкой на представителя Eni, что приостановка произошла из-за трудностей в Австрии. "Однако, как мы понимаем, в Австрию газ по-прежнему поставляется - на границу со Словакией. Мы работаем с "Газпромом" над тем, чтобы определить, возможно ли возобновить поставки и в Италию", - отметил собеседник газеты.

Ранее "Газпром" сообщил, что поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии. Как заявила компания, "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями".