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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

"Газпром" заявил, что работает над проблемой транзита газа через Австрию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии.

Итальянская Eni ранее информировала: "Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле".

В комментарии "Газпрома" уточняется: "Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября".

Как заявила российская компания, "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями".

Италия Eni Газпром Австрия
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