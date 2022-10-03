Глава итальянской Eni заявил о важности возобновления поставок газа из РФ

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Италия надеется на возобновление поставок газа из России, это нужно для успешного преодоления зимнего периода, а также - на отсутствие технических проблем у североафриканских поставщиков, заявил в понедельник глава Eni Клаудио Дескальци.

"Мы сделали все возможное, чтобы наше положение было хорошим", - цитирует газета "Стампа" слова Дескальци о подготовке к зиме. При этом он отметил, что пока "трудно быть полностью уверенным в успехе".

"Фундаментальную роль получат поставки газа из России. Надеемся, что они возобновятся. Речь идет о 20 млн кубометров в сутки, то есть - 9-10% от поставок, поступающих в Италию".

Кроме того, по его словам, "важно, чтобы терминалы по регазификации работали без сбоев. Важно и то, чтобы не было технических неполадок у экспортеров в Алжире и Египте".

"Газ нам будет нужен еще длительное время. И потому нужно, чтобы в нашем распоряжении было много объектов газовой инфраструктуры", - добавил Дескальци.

На выходных сообщалось, что поставки российского газа в Италию через Австрию остановились с 1 октября из-за нового регулирования в Австрии.