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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Новак уверен, что найдутся возможности восстановить работоспособность "Северных потоков"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Возможности восстановить работоспособность газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" будут найдены, заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - сказал он.

Новак добавил: "Но мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они всё сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться".

В миреГазпром ищет возможные решения для восстановления работоспособности "Северных потоков"Читать подробнее

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

Северный поток Северный поток 2 Александр Новак.
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