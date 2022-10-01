Небензя заявил о невозможности международного расследование по "Северным потокам" без РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Москва выступает за всестороннее расследование инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия выступает за всестороннее расследование для выяснения подлинных обстоятельств произошедшего. Хочу подчеркнуть, что любое международное расследование произошедшего может претендовать на объективность, только если к нему будет подключена Россия", - сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он отметил также "необходимость участия в расследовании" не только Дании и Швеции, но и "представителей ФРГ".

"Рассматриваем действия по повреждению газопроводов как умышленную диверсию против важнейших объектов энергетической инфраструктуры РФ. Те, кто стоял за этим, не могут претендовать на положение не стороны вооруженного конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили", - подчеркнул российский постпред.

По его словам, если версия причастности тех или иных государств к совершенному "теракту подтвердится, то это будет означать сознательную эскалацию конфликта".

Небензя заявил, что ситуация с газопроводами совершенно не на руку России, так как в эти проекты были сделаны крупные инвестиции и "могла бы быть существенная экономическая отдача".

"Выгодно ли произошедшее с "Северными потоками" США? Безусловно. С политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики. США в условиях энергетического кризиса спешно переносят европейское производство, они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы", - сказал он.

Американская сторона на заседании СБ ООН заверила, что не имеет отношения к произошедшему с газопроводами. "США категорически отрицают любую причастность к этому инциденту. Мы отвергаем любые утверждения об обратном", - ответил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.

Американский президент Джо Байден ранее назвал инциденты на газопроводах "преднамеренной диверсией", к которой, по его словам, США и их союзники не имеют никакого отношения.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.