Газпром ищет возможные решения для восстановления работоспособности "Северных потоков"

Сроки оценить невозможно

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" приступил к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы "Северный поток", сроки на данный момент оценить невозможно, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов на заседании Совета безопасности ООН.

26 сентября произошли утечки газа из обоих ниток газопровода "Северный поток 1" и одной из ниток магистрали "Северный поток 2".

"Нарушение герметичности газопроводов вызваны физическими повреждениями. Современные высокотехнологичные сверхнадёжные морские газопроводы, чья надёжность подтверждена годами безопасной эксплуатации", - заявил Куприянов.

"Мы приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы "Северный поток". Сроки на данный момент оценить невозможно. Точно можно сказать что это очень сложная техническая задача. Первоочередные шаги - обследование мест повреждения", - добавил представитель "Газпрома".

"По сути Европа на неопределённый срок лишена одного из ключевых маршрутов получения ключевых энергоресурсов", - добавил Куприянов.

По данным "Газпрома" в поврежденных газопроводах находилось около 800 млн куб. м газа - это потребление Дании за три месяца.