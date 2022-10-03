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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Пять судов с кукурузой и пшеницей вышли из портов Украины в Испанию, Италию и Тунис

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в воскресенье покинули пять сухогрузов с более 116 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"2 октября пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 116 123 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Суда Lila II (32,7 тыс. тонн кукурузы), Sann Tro (26,5 тыс. тонн пшеницы) и BC Raeda (24 тыс. тонн пшеницы) отравились в Испанию. Сухогруз Rizabey доставит в Италию 22 923 тонны пшеницы, а судно Doga K - 10 тыс. тонн пшеницы в Тунис.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 2 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 5 760 967 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 534 судов - 281 на прибытие в украинские порты и 253 - на выход из них", - отмечается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

СКЦ Украина ООН
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