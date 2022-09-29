Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Аналитики ждут восстановления цен на нефть почти до $100 за баррель к концу года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные аналитики по-прежнему ожидают восстановления цен на нефть почти до $100 за баррель к концу года, несмотря на недавнее падение котировок до январских минимумов на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Цена Brent поднимется чуть выше $99 за баррель в четвертом квартале, свидетельствуют данные опроса аналитиков, проведенного The Wall Street Journal. В четверг этот сорт торгуется на отметке $88 за баррель.

Североамериканская нефть WTI, согласно консенсус-прогнозу, поднимется примерно до $95 за баррель с текущих $80,9 за баррель.

Аналитики в целом полагают, что обе марки будут удерживаться на указанных уровнях до середины 2023 года, а затем немного подорожают к концу года: Brent - до $101 за баррель, WTI - до $98 за баррель.

Все опрошенные эксперты уверены, что средняя стоимость Brent в октябре-декабре составит не менее $95 за баррель, кроме аналитиков Citi - они придерживаются самого пессимистичного прогноза и считают, что североморская нефть будет стоить в четвертом квартале в среднем $85. Также в банке ждут падения котировок до $74 к концу 2023 года, свидетельствуют данные опроса WSJ.

Аналитики считают, что серьезную поддержку нефтяному рынку до конца года окажет ожидаемое сокращение добычи ОПЕК+. Кроме того, вступление в силу европейских санкций на российское топливо может спровоцировать снижение глобального предложения на 1,5 млн баррелей в сутки, отметили экономисты Societe Generale.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

Выпуск легковых машин в России за восемь месяцев сократился в 2,8 раза

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });