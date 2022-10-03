Sinopec проведет делистинг ADR с Лондонской фондовой биржи
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазохимическая China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) проведет делистинг ADR с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщает MarketWatch.
Компания объяснила это, в том числе, низкими объемами торгов и котировками акций, а также административным бременем для поддержания статуса акций в листинге биржи. Как ожидается, делистинг пройдет 1 ноября.
В августе Sinopec ушла с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).