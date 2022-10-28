Квартальная прибыль Sinopec упала на 36% из-за роста издержек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) сократила чистую прибыль на 36% в годовом измерении на фоне роста операционных издержек.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 13,13 млрд юаней ($1,82 млрд) против 20,6 млрд юаней годом ранее.

Операционная прибыль выросла до 841,2 млрд юаней с 740,92 млрд юаней, в то время как издержки на производство подскочили до 837,23 млрд юаней с 714,31 млрд юаней за тот же период прошлого года.

Sinopec отметила, что внутренний спрос на нефтепродукты вырос на 1,5% в третьем квартале после сокращения в первом полугодии текущего года из-за сохраняющихся антиковидных ограничений.

В январе-сентябре в целом спрос на основные нефтехимические продукты был слабым из-за высоких цен и влияния пандемии, однако спрос на газ продемонстрировал устойчивость, добавила компания.

Добыча нефти и газа за девять месяцев текущего года повысилась на 2,3%.

С начала 2022 года капитализация Sinopec упала на 9,1%.