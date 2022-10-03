Банк "Интеза" приостановил валютные переводы клиентов без открытия счета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк "Интеза" приостановил валютные переводы клиентов без открытия счета и через интернет-банк из-за задержек исходящих платежей, их возврата и блокировки банками-корреспондентами, сообщила кредитная организация.

"Руководствуясь интересами наших клиентов, просим вас принять к сведению, что в настоящее время по объективным причинам осложнены платежи в иностранной валюте, в особенности - в долларах США и евро. Банк "Интеза" предпринимает все доступные усилия для обеспечения надлежащего сервиса при выполнении переводов, при этом обстоятельства, в силу которых возникают задержки исходящих платежей, их возвраты или блокировки банками - корреспондентами/банками-посредниками, как правило, находятся вне нашего контроля и ответственности. На текущий момент риск невозможности осуществления банком "Интеза" платежа в евро по указанным причинам чрезвычайно велик", - говорится в сообщении.

В связи с этим банк решил приостановить осуществление переводов иностранной валюты без открытия счета и проведение переводов в иностранной валюте в системе электронный банк mia.bancaintesa.

Клиент, у которого уже открыт счет в банке и который хочет сделать перевод, должен за 2-3 дня сообщить своему банку об этом намерении.

"Независимо от данной рекомендации мы, безусловно, сделаем все возможное для выполнения ваших платежных инструкций, однако наш совместный предварительный анализ планируемого платежа призван значительно снизить вероятность его неполучения или несвоевременного получения, возврата банком-корреспондентом или участвующими в расчетах иными банками-посредниками со списанием ими комиссий", - предупредила "Интеза".

Банк "Интеза", дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo, по итогам 2021 года занимает 67-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".