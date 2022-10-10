ХКФ банк приостановил валютные переводы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ХКФ банк приостановил прием и отправление переводов в иностранной валюте.

"Из-за действий иностранных банков-корреспондентов на данный момент мы не можем гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками. Поэтому, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными, мы вынуждены временно приостановить переводы в иностранной валюте", - сообщила кредитная организация.

Специалисты ХКФ банка работают над решением этого вопроса: банк ищет альтернативные каналы для валютных переводов.

О восстановлении возможности приема входящих и отправки исходящих переводов в иностранной валюте ХКФ банк пообещал сообщить дополнительно.

Многие российские банки из-за действий иностранных банков-корреспондентов были вынуждены приостановить полностью или частично переводы в иностранной валюте.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".