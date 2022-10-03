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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Большая часть российского бизнеса в 2023 году будет освобождена от плановых проверок

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В 2023 году в России не будут проводить плановые проверки предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объектов которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса,.

Как сообщила пресс-служба правительства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется законом "О государственном контроле". Этим законом, вступившим в силу в июле 2021 года, введен рискориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности. То есть частота проведения проверок напрямую зависит от категории риска, к которой отнесен объект контроля. Всего законом установлено шесть категорий рисков.

"Организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году", - говорится в пресс-релизе.

Постановление дает возможность представителям бизнеса, в отношении которого планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о провести профилактический визит. Визит отличается от проверок тем, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания.

"Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 года. С начала года их доля в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%", - говорится в сообщении.

Это постановление подготовлено в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина, который в июне 2022 года в ходе Петербургского экономического форума предложил отказаться от большинства плановых проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда. По итогам форума он поручил правительству к 15 октября 2022 года обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусматривающего отмену проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

Правительство Михаил Мишустин ПМЭФ Владимир Путин
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