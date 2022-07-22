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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Путин поручил отменить большинство плановых проверок бизнеса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 октября 2022 года обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусматривающего отмену проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда, говорится в опубликованном списке поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, Путин поручил правительству и Верховному суду РФ до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности.

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Владимир Путин
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