Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 г.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса еще на один год.

"Давайте на 2024 год продлим", - сказал он в ходе совещания с членами правительства в среду.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки действует уже несколько лет. Мораторий на плановые действует до 2030 года, он не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска, например, к ним относятся электростанции, предприятия химической промышленности и т.д.

Мораторий на внеплановые проверки действует до конца 2023 года, за исключением тех, которые проводятся по индикаторам риска - набору признаков высокой вероятности нарушения обязательного требования.

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