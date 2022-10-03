Рынок акций РФ днем превысил 2020п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник растет вслед за дорожающей нефтью, несмотря на пессимизм на внешних фондовых площадках и геополитическую напряженность из-за ситуации вокруг Украины; индекс МосБиржи превысил 2020 пунктов, при этом лидируют в росте бумаги компаний потребительского сектора.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 2020,27 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1109,17 пункта (+5,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 9,9%.

Доллар стоит 57,4 рубля (-1,05 рубля).

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Четыре аналогичных постановления опубликованы на сайте суда в воскресенье.

Подорожали расписки TCS Group (+9,9%), OZON (+9,6%), акции Polymetal (+8,7%), "ММК" (+6,4%), "Роснефти" (+5,9%), АФК "Система" (+5,7%), "Газпром нефти" (+5,4%), UC Rusal (+5,4%), ВТБ (+4,7%), "Магнита" (+4,7%), "Сургутнефтегаза" (+4,4% и +6,3% "префы"), "Московской биржи" (+4,3%), "Интер РАО" (+4,3%), "Аэрофлота" (+4,2%), "Татнефти" (+3,8%), "Северстали" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (+3,7%), "НЛМК" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3,2%), Сбербанка (+3% и +3,1% "префы"), "МТС" (+3%), "Яндекса" (+2,9%), "Норникеля" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на мировых площадках IV квартал начинается с нового витка неопределенности. Нефть растет на фоне политической нестабильности в Великобритании, а также опасений в связи с финансовым состоянием швейцарского банковского гиганта Credit Suisse. На российском рынке акций основным фактором остаются геополитические риски на фоне прекращения поставок газа "Газпромом" в Италию, что стало очередным звеном в конфликте Москвы и ЕС по поводу поставок природного газа.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы опасаются, что попытки ведущих мировых центробанков обуздать быстрый рост цен за счет агрессивного ужесточения монетарной политики в итоге спровоцируют глобальную рецессию. Выступившие на прошлой неделе представители ФРС в очередной раз подтвердили, что борьба с инфляцией остается безусловным приоритетом американского регулятора, даже если ценой этого станет ослабление экономической активности в стране и ухудшение ситуации на рынке труда.

Замглавы Федрезерва Лейл Брейнард заявила, что ДКП в Штатах будет ужесточаться до тех пор, пока инфляция не начнет устойчиво замедляться. Тем временем, в связи с ускорением роста потребительских цен в Европе до нового рекорда резких шагов в плане монетарной политики в этом месяце ждут от ЕЦБ. На таком фоне Всемирный банк еще в прошлую среду ухудшил оценку роста мирового ВВП и отметил риски дальнейшего нарастания негативных тенденций в экономике. Помимо этого, давление на цены рисковых активов оказывали усиление геополитической напряженности в Восточной Европе после референдумов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признаки усугубления энергетического кризиса в Европе, волнения на долговом рынке Великобритании после налоговых новаций правительства, отмечает аналитик.

Агентство S&P ухудшило прогноз кредитного рейтинга Великобритании до "негативного", а Италия сообщила о приостановке поставок газа со стороны "Газпрома". Акции швейцарского банка Credit Suisse упали на информации о том, что он сталкивается с серьезными финансовыми сложностями и ему предстоит сложная реструктуризация.

Рынок акций РФ растет в понедельник после существенного снижения в ходе предыдущих двух недель. Поводом для отскока стали заметный подъем цен на нефть в ожидании итогов предстоящего на этой неделе заседания ОПЕК+ и довольно умеренная реакция стран Запада на подписание президентом РФ Владимиром Путиным договоров о принятии в состав РФ республик ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Штаты пока ограничились внесением в санкционные списки значительного числа официальные лиц страны и ряда компаний. Теперь инвесторы ожидают решения ЕС по расширению антироссийских санкций - сигналы на эту тему могут поступить с неформального саммита Евросоюза 6-7 октября.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепился ниже уровня 2060 пунктов. В связи с этим не исключено формирование нового витка снижения, целью которого может стать район 1700 пунктов, полагает Додонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, дорожающая нефть поддерживает акции нефтегазового сектора РФ. Минувшие выходные оказались тревожными из-за взаимных заявлений США и РФ, но пока речи о каких-то необдуманных обострениях не идет.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть в понедельник восстанавливает утраченные позиции, поводом для отскока стали слухи о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность существенного сокращения добычи на этой неделе. Этот фактор может временно перевешивать опасения из-за рецессии и поддержать дальнейший рост котировок.

С технической стороны фьючерсы на Brent находятся в середине торгового диапазона, который сформировался вблизи годовых минимумов. Актуальной тенденцией остается нисходящий тренд, потенциал которого может быть близок к завершению. В конце года могут обостриться проблемы с поставками, и участники рынка уже сейчас принимают этот фактор во внимание, корректируя свои позиции. В ближайшие дни влияние на расстановку сил окажут новости от ОПЕК+, полагает Галактионов.

В мире

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8% и обновил минимум за 11 лет), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

На нефтяном рынке в понедельник цены растут на ожиданиях возможного сокращения добычи странами ОПЕК+ после падения котировок по итогам сентября и третьего квартала.

Нефть

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени составила $88,6 за баррель (+4,1% и -2,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $82,84 за баррель (+4,2% и -2,1% в пятницу).

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на участников заседания альянса, которое состоится 5 октября.

Brent завершила предыдущую неделю ростом на 2,2%, но упала по итогам сентября и третьего квартала на 8,8% и 23% соответственно. Стоимость WTI поднялась за неделю на 1%, но также потеряла по итогам месяца и квартала 11% и почти 25% соответственно.

Беспокойство нефтетрейдеров о замедлении темпов глобального экономического роста в последнее время способствовало снижению нефтяных котировок наиболее быстрыми темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

На бирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки "О'Кей" (+17,3%), Globaltrans (+16,9%), акции ГК "Самолет" (+12,3%), расписки "Эталона" (+11%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+10,6%), расписки MDMG (+9,8%), Cian (+9,6%), акции "Мечела" (+8,9% и +9,4% "префы"), GDR X5 Retail (+8,9%).

Подешевели акции VEON (-1,1%), "ВСМПО-Ависма" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,38 млрд рублей (из них 5,52 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,06 млрд рублей на акции "Роснефти").