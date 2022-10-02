КС признал договоры о присоединении к РФ новых регионов с учетом угрозы жизни их населению

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал конституционными международные договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, в первую очередь руководствуясь опасениями за жизнь местного населения, сообщил председатель КС РФ Валерий Зорькин журналистам в воскресенье.

"Конституционный суд, принимая эти решения, признал соответствующие договоры, исходя главным образом - прежде всего - из того, что жителям, населению этих регионов была прямая угроза жизни. Жизнь человека - это самое ценное, самое святое, что называется, на земле. Мы поэтому не могли не учитывать то, что под угрозу, катастрофическую, можно сказать, угрозу были поставлены жизни людей. Украинские власти, пользуясь современным вооружением, которое они получили из-за рубежа, предпринимали активные атаки, прямо направленные против населения", - сказал он.

Зорькин добавил, что атаки направлялись и против объектов, разрушение которых грозило бы трансграничной катастрофой общеевропейского масштаба, и непосредственно против российских территорий. В такой обстановке КС РФ счел, что упомянутые регионы вправе были воспользоваться принципами международного права, включая Устав ООН, и провозгласить независимость.

Как он заключил, "в целом Конституционный суд уверен в том, что мы приняли решение в соответствии с Конституцией, направленное на защиту конституционных ценностей, главной из которых является жизнь человека".

По его словам, предстоит решить еще множество вопросов, которые затрагивают встраивание четырех субъектов в правовую систему России.

Как сообщалось, в связи с запросами президента РФ Конституционный суд признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Четыре постановления опубликованы на сайте суда в воскресенье.

Договоры о принятии в состав РФ упомянутых регионов были подписаны в Кремле в минувшую пятницу.

Свои подписи под документами помимо президента России Владимира Путина поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.