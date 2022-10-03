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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Рост процентных ставок увеличит расходы заемщиков на рефинансирование долга на $1 трлн

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Стоимость рефинансирования долга как для суверенных, так и для корпоративных заемщиков по всему миру резко выросла в связи с подъемом ключевых процентных ставок мировыми ЦБ и усиливающимися опасениями рецессии.

Рассчитываемый Bloomberg индекс государственных и корпоративных облигаций, учитывающий бумаги общей стоимостью $65 трлн, в третьем квартале 2022 года снизился на 6,8% после рекордного падения во втором квартале.

Анализ компонентов индекса показывает, что в данный момент государствам и компаниям пришлось бы привлекать средства под процентную ставку в среднем на 156 базисных пунктов (б.п.) выше по сравнению с уже находящимися в обращении бумагами.

В результате совокупная стоимость рефинансирования этого долга увеличится на $1,01 трлн, отмечает Bloomberg.

Большинство государств и компаний справляется с ростом стоимости заимствования, однако рынок облигаций уже сталкивается с оттоком средств инвесторов и повышением волатильности. Для наиболее слабых в финансовом отношении заемщиков рефинансирование долга становится все более сложной задачей, учитывая, что кредиторы требуют более высокую премию за риск в связи с растущей угрозой рецессии.

"Эра дешевых денег, несомненно, закончилась, - отмечает главный экономист Capital Economics Нил Ширинг. - Мы, вероятно, находимся на пороге глобальной рецессии".

Реальные расходы государств и компаний будут зависеть от того, по какой именно ставке они смогут привлечь деньги, когда им потребуется рефинансировать долг, отмечают аналитики, подчеркивая, что часть облигаций, входящих в рассчитываемый Bloomberg индекс, имеет длинные сроки.

Однако, учитывая, что Федеральная резервная система (ФРС) и другие мировые ЦБ планируют дальнейший подъем базовых ставок, стоимость привлечения заемных средств в ближайшей перспективе может вырасти еще больше, предупреждают эксперты.

ФРС Bloomberg Capital Economics Нил Ширинг
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